Eski Bakan Ömer Cahit Kayra kimdir? Nereli? | Ömer Cahit Kayra neden öldü?

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ömer Cahit Kayra'nın ölümü, siyasi camiayı yasa boğarken internet kullanıcıları da arama motorlarında Eski Bakan Ömer Cahit Kayra kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ömer Cahit Kayra neden öldü? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Ömer Cahit Kayra hayatı ve tüm detaylar...

ESKİ BAKAN ÖMER CAHİT KAYRA KİMDİR? NERELİ?

Yazar, bürokrat, siyaset ve devlet adamı, milletvekili ve bakan 104 yaşındaki Ömer Cahit Kayra, Kadıköy, İstanbul doğumlu. Babasının adı Ali Lütfi, annesinin adı Kadriye’dir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1938 yılında mezun olan Kayra, Maliye Bakanlığında müfettişlik, Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliği gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Ayrıca PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşavir ve Murakıbı, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi çalışanı, İsviçre Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Nezdinde Heyet Başkanı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Avrupa İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Nezdinde Heyet Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

1973’te CHP’den 15. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 37.Hükümet (26.01.1974 – 17.11.1974) döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce, Fransızca bilmektedir.

Ömer Cahit Kayra, 30 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

ESERLERİ

Öykü:

Bodrum Üzerine Çeşitlemeler (1983), Romantik Bir Karga (1984), Eda Hanım’ın Kırmızı Kedileri (1989), Hoşça Kal Bodrum (1996), Kadıköy Rüzgârları (1997), Çiçekleri Unuttular (1999), Bir Mavi Yolculuk Seyir Defteri (2001), Bilgeler ve Balıklar (2004).

Araştırma:

İstanbul / Mekânlar ve Zamanlar (1990), İstanbul Haritaları / Maps of Istanbul (1990), Eski İstanbul’un Eski Haritaları (1991), İstanbul’un Yokuş ve Merdivenleri (1991), İkinci Mahmut’un İstanbul’u (Erol Üyepazarcı ile, 1992), Kandilli-Vaniköy-Çengelköy / Mekânlar ve Zamanlar (Erol Üyepazarcı ile, 1993), Bebek / Mekânlar ve Zamanlar (1993), Sevr Dosyası (1997), Kadıköy Rüzgarları (1997).

Anı:

1938 Kuşağı / Olaylar, İnsanlar ve Anılar (1995), Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarında Bir Devrimci Doktorun Anıları (Dr. Mehmet Fuat Umay, düzenleme: Cahit Kayra, 2003),

Gezi:

Bir Mavi Yolculuk Seyir Defteri (2001).

Mizah:

Dünya Erkekleri Birleşiniz (2005).

Çeviri:

Tarih-i Enderun / Letaif-i Enderun / Çuhadar Hafız İlyas Ağa’nın Anıları (Daru’t-Tıbaat-ül Amire 1276-1859, sad., 1987), Büyük Efendi’nin Sarayı / A Description of the Signour’s Seraglio (Robert Whitters’tan, 1996), Bir Osmanlı Doktorunun Anıları : Yüzyıl Önce Anadolu ve Suriye (Şerafeddin Mağmumi’den, 2001), Dicle’de Kelek ile Bir Yolculuk: İstanbul’dan Bağdad’a ve Hindistan’a Min Sene 1300 İla Sene 1304 (1884-1888) (Ali Bey’den, 2003), Hoşça Kal Trabzon (Mediha Kayra’dan, 2005).

Derleme:

Turan Güneş’in Siyaset Şiirleri (1985).

ÖMER CAHİT KAYRA NEDEN ÖLDÜ?

Tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ömer Cahit Kayra, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayra'nın cenaze işlemlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.