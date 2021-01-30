Eski Bakan ve Milletvekili Ömer Cahit Kayra'dan acı haber | Ömer Cahit Kayra kimdir?

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ömer Cahit Kayra, böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 104 yaşındaki yazar, bürokrat ve siyasetçi Ömer Cahit Kayra'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kayra, bir süre önce yolda yürürken düşmesinin ardından kalça kemiğini kırmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Eski Bakanlarımızdan, değerli bürokrat, siyaset ve devlet adamı Ömer Cahit Kayra’nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ömer Cahit Kayra’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Eski Bakanlarımızdan, değerli bürokrat, siyaset ve devlet adamı Ömer Cahit Kayra’nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ömer Cahit Kayra’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/tfDNRUqp8T — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2021

ÖMER CAHİT KAYRA KİMDİR?

Eski milletvekili ve bakan Cahit Kayra hayatını kaybetti. Kayra, Bülent Ecevit'in başbakan olduğu 37. Hükümet döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Kayra 104 yaşındaydı.

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