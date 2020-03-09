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  3. Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti

Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti

Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti

Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti

Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti

Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti

Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti

Kaynak: İHA




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