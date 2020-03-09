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Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti
Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti
Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti
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Eski bakanlarından Şevket Kazan vefat etti
Kaynak: İHA
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