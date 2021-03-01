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  3. Eski Barcelona Başkanı Josep Bartomeu gözaltına alındı! BarcaGate nedir?

Eski Barcelona Başkanı Josep Bartomeu gözaltına alındı! BarcaGate nedir?

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu "BarcaGate" operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Eski Barcelona Başkanı Josep Bartomeu gözaltına alındı! BarcaGate nedir?

Başkanlık döneminde icraatları ile tartışılan bir isim olan Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu Katalonya Polis Teşkilatı tarafından düzenlenen 'BarcaGate' operasyonu kapsamında futbolcuların saygınlığına zarar vermek ve kulübün kaynaklarından sosyal medya hesaplarına para aktardığı gerekçesiyle suçlanıyor. Öte yandan Bartomeu yolsuzluk iddiaları ile de suçlanıyor.

58 yaşındaki Bartomeu 'BarcaGate' skandalının ortaya çıkmasının ardından 2020 yılının Ekim ayında görevinden istifa etmişti.

BARCAGATE NEDİR?

Barcelona kulübünün sosyal medya hesaplarının yönetilmesi için danışmanlık hizmeti aldığı  I3 Ventures'e firmasına hizmet değerinden yüzde 600 oranında fazla ödeme yapıldığı iddia edilmişti. 

Söz konusu firmanın 2020 yılının Şubat ayında  Josep Bartomeu'ya karşıt olan kulüp yetkilileri hakkında olumsuz paylaşımlarda bulunan hesaplarla bağlantılı olduğu belirtilmişti. 

O dönemde Barçagate olarak adlandırılan olayın ardından kulüp firmayla olan sözleşmesini feshetmişti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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