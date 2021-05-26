Eski Başbakan Davutoğlu'na polis engeli: Meclis kapısında konuşmasına izin verilmedi!

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun meclis kapısında açıklama yapacağını duyurmasının ardından kolluk kuvvetleri, meclis önünde barikat kurdu. Polis ekiplerinin, Davutoğlu'nun konuşma yapmasına izin vermediği iddia edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun canlı yayında kendisi hakkında dile getirdiği iddialara yanıt vererek, “Süleyman Soylu biliyor ki söylediği her şey külliyen yalandır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından bugün meclis kapısı önünde, 'mafya ve siyaset' konulu açıklama yapacağını duyuran Davutoğlu'nun konuşma yapması, güvenlilk güçleri tarafından engellendi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazartesi akşamı Habertürk televizyonunda katıldığı programda, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında AK Parti'nin diğer partilerle koalisyon görüşmelerinde dönemin başbakanı ve AKP’nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun şiddetli tartışmalar neticesinde dengesini yitirdiğini, ve ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dediğini ifade etmişti.

Davutoğlu ise, Bakan Soylu’nun o dönemde kendisinin görevden alınması için bir kumpas kurduğunu itiraf etmiş olduğunu söyledi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Davutoğlu, “Belki Cumhurbaşkanı’nın haberi yoktu” sorusu üzerine Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dışında olamaz” yanıtını verdi.