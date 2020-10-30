Eski başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!
Eski Başbakanlardan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı 72 yaşındaki Mesut Yılmaz, beyin sapında bulunan tümörün alınmasından sonra hastanedeki odasında bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Eski başbakanın ölüm haberini de eşi Berna Yılmaz doğruladı.
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30 Ekim 2020 Cuma 11:16
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