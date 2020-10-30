  1. WEB TV
  2. SİYASET
  3. Eski başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!

Eski başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!

Eski Başbakanlardan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı 72 yaşındaki Mesut Yılmaz, beyin sapında bulunan tümörün alınmasından sonra hastanedeki odasında bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Eski başbakanın ölüm haberini de eşi Berna Yılmaz doğruladı.

Arabanın ezdiği kedinin yolda can çekiştiği o görüntüleri yürekleri sızlattı!Arabanın ezdiği kedinin yolda can çekiştiği o görüntüleri yürekleri sızlattı!

Karantinadan çıkıp komşusunun 9 yaşındaki kızının suratına tükürdü!Karantinadan çıkıp komşusunun 9 yaşındaki kızının suratına tükürdü!

Çocuğuna araç çarptığını öğrendi! Acılı anneyi kimse sakinleştiremediÇocuğuna araç çarptığını öğrendi! Acılı anneyi kimse sakinleştiremedi

Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koyduCumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koydu

 

30 Ekim 2020 Cuma 11:16
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar
Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar
Kobani olaylarıyla ilgili Sırrı Süreyya Önder'e gözaltı kararı!
Kobani olaylarıyla ilgili Sırrı Süreyya Önder'e gözaltı kararı!
Cübbeli Ahmet Hoca derneklerin silahlandığı iddiaları için ifadeye çağrıldı!
Cübbeli Ahmet Hoca derneklerin silahlandığı iddiaları için ifadeye çağrıldı!
Erol Mütercimler'den hakaret içeren sözleri için açıklama: ''Özür dileyeceğim''
Erol Mütercimler'den hakaret içeren sözleri için açıklama: ''Özür dileyeceğim''
Mahir Ünal, canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Mahir Ünal, canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu deldi!
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu deldi!
Süleyman Soylu'nun İstifasının kabul edilmemesi vatandaşlar tarafından böyle karşılandı
Süleyman Soylu'nun İstifasının kabul edilmemesi vatandaşlar tarafından böyle karşılandı
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'in ''insafsız'' sözüne açıklama
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'in ''insafsız'' sözüne açıklama
Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden önceki Toplu taşımadaki vaadleri
Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden önceki Toplu taşımadaki vaadleri
Meral Akşener'in uçağı Sabiha Gökçen'e inemedi!
Meral Akşener'in uçağı Sabiha Gökçen'e inemedi!