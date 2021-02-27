İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklamaŞOK 27 Şubat 2021 kataloğu | ŞOK'un uygun fiyatlı yeni ürünlerini kaçırmayın!Almanya liyakat nişanı ne demek, nedir? Kimlere verilir?Şarkıcı Merve Özbey anne oldu! Kızının adını bakın ne koydu...AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'ye 94 ruhu göndermesi27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Kız arkadaşının tuzağı 13 yaşındaki genci canından etti!Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 27 Şubat 2021Bakan Akar'dan Gara açıklaması: Özel kuvvetlerimiz kahramanca bir operasyon yapmıştır
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Eski Başbakan Necmettin Erbakan, Ayasofya'da dualarla anıldı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, Ayasofya'da dualarla anıldı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan ölümün 10. yıl dönümünde Ayasofya'da düzenlenen Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, Ayasofya'da dualarla anıldı

Türkiye siyasetinde iz bırakan 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan, ölümünün yıl dönümünde de unutulmadı. Bu kapsamda Erbakan Vakfı tarafından Ayasofya Cami-i Kebir'de düzenlenen Kuran-ı Kerim tilavetine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan, partililer ve  çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında akşam namazına müteakip olarak Mevlidi Şerif okundu, dualar edildi.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, Ayasofya'da dualarla anıldı

"ZİNCİRLER KIRILSIN AYASOFYA AÇILSIN"

Program öncesinde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan," Ayasofya Camii Kebir’indeyiz merhum Erbakan hocamızın yıllarca mücadele ettiği. 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganı ve hedefi ile gençlerimizi bütün millerimizi harekete geçirdiği. Kendisinin vefatının 10. yıldönümünde bu mevlidi şerifi gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah’a sonsuz şükürler olsun” ifadelerini kullandı. 

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, Ayasofya'da dualarla anıldıEski Başbakan Necmettin Erbakan, Ayasofya'da dualarla anıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT