Eski Başbakan Necmettin Erbakan, Ayasofya'da dualarla anıldı

Türkiye siyasetinde iz bırakan 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan, ölümünün yıl dönümünde de unutulmadı. Bu kapsamda Erbakan Vakfı tarafından Ayasofya Cami-i Kebir'de düzenlenen Kuran-ı Kerim tilavetine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında akşam namazına müteakip olarak Mevlidi Şerif okundu, dualar edildi.

"ZİNCİRLER KIRILSIN AYASOFYA AÇILSIN"

Program öncesinde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan," Ayasofya Camii Kebir’indeyiz merhum Erbakan hocamızın yıllarca mücadele ettiği. 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganı ve hedefi ile gençlerimizi bütün millerimizi harekete geçirdiği. Kendisinin vefatının 10. yıldönümünde bu mevlidi şerifi gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah’a sonsuz şükürler olsun” ifadelerini kullandı.