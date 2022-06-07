Eski Başbakan Tansu Çiller'den siyasete dönüş sinyali: Merkez sağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, bunun başını çekebilirim

Geçtiğimiz günlerde siyasete dönüş konusunda kararsız olduğunu dile getiren Eski Başbakan Tansu Çiller, Karabük'ün 78. il oluşunun 27. yıl dönümünü kutlamak için yayın yapan yerel BRTV'ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİM KARAR VERSİN"

"Türkiye'nin başına neler gelebileceğini görüyorum." diyen Tansu Çiller, merkez bir sağa ihtiyaç olduğunu belirterek," Bunun kurulmasına yardımcı olabilirim. Bunun başını çekebilirim. Bu kapıyı açık tutmak için mücadele verebilirim. Ben karar da vermedim. Milletim karar versin." dedi.

"İYİ GİDİYOR İŞLER, TÜRKİYE RAHAT"

Kendisine siyasete dönmesi konusunda ısrar edildiğini ifade eden Çiller, "Ben dedim ki 'Niye geleyim? İyi gidiyor işler. Türkiye rahat, büyümesi iyi.' Bir ihtiyaç olacak ben bu ihtiyaca cevap verdiğimi göreceğim ve Türkiye çok büyük bir tehlike altında göreceğim. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince benim bu ülkenin bana verdiklerinden sonra, bana verdikleri tecrübelerden sonra eğer benim üstümde bir vebal, görev varsa bunu yerine getirmekten kaçmamalıyım. Ama böyle bir talebim, isteğim yok. Heyecanım Türkiye için. " ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller aktif siyasete geri dönecek mi? Bomba sözlerle net konuştu, 6 benzemez partiyi fena eleştirdi! "Koltuk ya da ikbal için yapmayacağım"

Tansu Çiller yeniden siyasete mi dönüyor? Parti kuracağını iddia ettiği İYİ Partili Koray Aydın'ı yalanladı: "Parti kurmak gibi bir kararım yok"

Tansu Çiller'de Cougar helikopteri yorumu: Asker istedi!