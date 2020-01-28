17 Ocak'ta hayatını kaybetmişti! Rahşan Ecevit'in son isteğine TBMM'den onay

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.

Rahşan Ecevit'in cenazesi Kocatepe Camii'nde düzenlenen tören sonrası Devlet Mezarlığı'na getirilmişti.

Rahşan Ecevit'in cenazesi, cenaze aracından alındıktan sonra defnedileceği alana taşınmıştı.

Rahşan Ecevit'in cenazesi, daha sonra, 14 yıl önce hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Cenazeye katılanlar Ecevit çifti için dua etti.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral); (d. 1923, Bursa), Türk ressam, yazar ve siyasetçi.

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.

Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçilmişti.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Ocak'ta GATA'da hayatını kaybetmişti.