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  3. Eski basketbolcu Zaza Enden sert çıkış! Murat Övüç tokat yedi

Eski basketbolcu Zaza Enden sert çıkış! Murat Övüç tokat yedi

Fenomen Murat Övüç, Seyhan Soylu'ya küfür ettiği iddiasıyla Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden'in saldırısına uğradı. Soysal medyada paylaşılan o anlar gündeme bomba gibi düştü.

Yakın arkadaşı Seyhan Soylu'ya küfür ettiği gerekçesiyle tartışma çıkan Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden'in Murat Övüç'e tokat attığı anlar sosyal medyada çokça konuşuldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntülerde eski basketbolcu Zaza Enden tarafından sıkıştırıldığı görülüyor. Murat Övüç, Zaza Enden'e “Annem ölsün demedim, o benim ablam” diye yalvarıyor. Videoda Övüç'ün korktuğu da dikkat çekiyor.

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:35
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