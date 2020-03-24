Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, 20 gün önce işyerinde çalışan muhasebecisini tabancayla ayağından vurup yaralayan, 2 akrabasını ise rehin aldıktan sonra ikna edilerek teslim olan, eski belediye başkanı Orhan Aktaş, tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edilince dehşet saçtı. Aktaş, eski çalışanı Ş.D. ve onun eşini tabancayla öldürdü, iddiaya göre intihara kalkışarak, kendini de ağır yaraladı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 4 Mart'ta meydana gelen olayda, ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak verecek iddiasıyla tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından yaraladı. Polise teslim olmayan Orhan Aktaş, ardından evde bulunan iki akrabasını da rehin aldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde tedbir aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu. Kabadüz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Orhan Aktaş, adliyeye sevk edildi. Orhan Aktaş'ın ifadesinde, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söylediği belirtildi. Tutuklanan Aktaş, 5 Mart'ta cezaevine gönderildi.

TAHLİYE EDİLDİ, DEHŞET SAÇTI

Orhan Aktaş bir süre kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Aktaş, bu gece saatlerinde eski çalışanı Ş.D. ve onun eşi ile tartıştı. Tartışma sırasında Aktaş, tabanca ile karı-kocaya ateş etti. Ardından aynı tabancayla intihara kalkışarak kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.D. ve eşinin öldüğünü belirledi. Durumu ağır yaralı olan Orhan Aktaş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ilçede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA