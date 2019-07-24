Eski belediye başkanı ayağından vuruldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski İlçe Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, tartıştığı kişi tarafından silahla ayağından vuruldu.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Postane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, namaz kılmak için İstasyon Camii'ne giderken yolda iki kişi ile arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan şahıslardan biri, Bulut'a ateş etti. Ayağından vurulan Bulut, yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA