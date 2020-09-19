Eski Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı!

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olan Bülent Tanık'ı geçtiğimiz hafta İzmir'in Foça ilçesinde zehirli bir örümcek ısırdı. Daha sonra fenalaşan Tanık Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden Tanık'ın son durumuna ilişkin yapılan açıklamada,"Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, hastanemiz Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam etmektedir. Entübe olup tedbir amaçlı uyutulan hastamızın genel durumu düne göre daha iyidir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bülent Tanık'ın bilincinin açıldığı ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BÜLENT TANIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Bülent Tanık 1949 yılında Niğde’de doğdu. Adana Erkek Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, 1976 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi.

Bülent Tanık, İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde Şehir Plancısı olarak görev yaparken 1978-1979 yıllarında Yerel Yönetim Bakanlığı’nda Danışmanlık yaptı. 1982 yılına kadar İller Bankası’nda göreve devam eden Tanık, 1981-1985 yılları arasında Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

Daha sonra özel şirket ve proje bürosu kurulu ve yöneticiliği ve çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruculuğu ve yöneticiliğinde görev aldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Tanık 71 yaşındadır. 2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Tanık şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olarak görev yapıyor.