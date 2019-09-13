İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Avukat Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Avukat Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz, saat 19.40 sularında evindeki yatağında ölü bulundu. Savcının incelemelerinin ardından Gökdeniz'in cenazesinin kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi.

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT