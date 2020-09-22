Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı

Bursa'da bir bisiklet hırsızı eski bisikletiyle geldiği caddede markete giren bir çocuğun bisikletini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken aynı markette ikinci denemesini yapan hırsıza vatandaşlar tarafından linç girişiminde bulundu. İhbara gelen polis ekipleri ise hırsızın imdadına yetişti.