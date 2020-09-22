Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Bursa'da bir bisiklet hırsızı eski bisikletiyle geldiği caddede markete giren bir çocuğun bisikletini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken aynı markette ikinci denemesini yapan hırsıza vatandaşlar tarafından linç girişiminde bulundu. İhbara gelen polis ekipleri ise hırsızın imdadına yetişti.
Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesinde yaşanan olayda bir hırsız marketin önünde gözüne kestirdiği bir çocuğun bisikletini açıldı. Aynı hırsız yine aynı mahallede bir başka bisikleti çalmaya kalkınca yakayı ele verdi. Hırsızı yakalayan vatandaşlar linç edecekleri sırada olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı aralarından alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.
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22 Eylül 2020 Salı 09:56
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