Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkında tutuklama kararı

BUENOS AIRES (AA) - Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales hakkında, "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarıyla itham edildiği soruşturmada tutuklama kararı çıkarıldı.

Bolivya basınında çıkan habere göre, Morales hakkında, ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümete karşı destekçilerinin başlattığı olayların araştırıldığı soruşturmada tutuklama kararı çıkarıldı.

Soruşturmada, Evo Morales'in 12-17 Kasım 2019'da koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi ile en az 2 kere görüştüğü belirtildi.

Morales ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yarwi ile telefonda görüştüğünü ve hakkındaki suçlamaları reddederek, bunları "politik baskı" olarak niteledi.

Evo Morales hakkındaki soruşturma, istifasının ardından göreve gelen geçici hükümetin, Hükümet Bakanı Arturo Murillo'nun, Yarwi ile Morales'in telefonda görüştüğünü iddia ettiği videoyu paylaşmasıyla başlamıştı.

Videoda, Morales'in Yarwi'ye ülkenin çeşitli bölgelerine yakıt ve yiyecek ulaşımının engellenmesini ve geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetiyle barikatlar kurarak fiili mücadele etme emri verdiği iddia edilmişti.

- Bolivya'daki kriz



Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolar, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.



Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günlerce süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA