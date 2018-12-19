Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva’yı hapisten kurtaracak karar

Brezilya Federal Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın serbest bırakılmasının önünü açtı.

Brezilya Federal Mahkemesi, hapiste bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın serbest kalmasının yolunu açacak karar aldı. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi (STF) Başkanı Marco Aurelio Mello, ikinci derece delillerle tutuklu bulunan tüm mahkumların serbest bırakılması yönünde bağlayıcı bir karar verdi. Bu karar sonrasında Nisan ayından beri yolsuzluk nedeniyle Curitiba'daki cezaevinde tutuklu bulunan Silva'nın serbest bırakılmasının önü açıldı.

Silva, geçtiğimiz Nisan ayında ikinci derece delillerle 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İHA