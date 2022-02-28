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Eski Çağ ne demek, TDK'ya göre Eski Çağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Eski Çağ kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Eski Çağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Eski Çağ nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Eski Çağ kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Eski Çağ ne demek, TDK'ya göre Eski Çağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eski Çağ ne demek? Eski Çağ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Eski Çağ kelimesi. Peki Eski Çağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Eski Çağ nedir, Eski Çağ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ESKİ ÇAĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eski Çağ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Eski Çağ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski zamanlarda başlayıp yazının bulunuşuna kadar geçen süre

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