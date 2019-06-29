Eski çamaşırlık oyuncak müzesi oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kültürel değerleri canlandırmak amacıyla atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandığı çamaşırlık restore edilerek, ahşap ve eski zamanlardaki oyuncakların sergilendiği müze haline getirildi.

Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde, belediyenin katkısıyla kültürel değerleri canlandırmak amacıyla Ulu Cami yakınlarında atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandıkları Hacı Osman Çamaşırlığı restore edildi. 2 aya yakın süren restorasyon çalışmaları sonrası eski çamaşırlık oyuncak müzesi haline getirildi. Müzeye aralarında 50 yıldan eski ahşap oyuncakların da yer aldığı 150'ye yakın oyuncak konuldu. Eskiden kadınların çamaşır yıkarken kullandığı 4 ocak ve 4 kazan ile çamaşır yıkanan beton taş ve su çekilen kuyu da restorasyon çalışmaları kapsamında düzenlenerek sergilenmeye başlandı. Ziyarete açılan müzenin resmi açılışının yakında yapılması planlanıyor.

'SANDIKLI'NIN KÜLTÜREL HAZİNELERİNDEN BİR TANESİ'

Müzeyi işleten Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Ekrem Çavuş, "Annem burada çok çamaşır yıkamış. Bizim eski mahallemiz burası. Bu mahallede kalan yaşlı teyzelere sorduk. Bu çamaşırlığın ne zaman yapıldığını onlar da hatırlamıyor. Sandıklı'nın kültürel hazinelerinden bir tanesi çamaşırlıklar. Neredeyse her mahallede bir ve iki çamaşırlık var. Eskiden şebeke suyu yok. Çamaşır makinesi de yok. Eskiden kadınlar çamaşırlarını buralarda yıkarmış. Bu çamaşırlıklar sosyalleşmenin bir aracı olmuş. Anneler çamaşır bittikten sonra çocukları da buralarda yıkamış. O zaman evlerde banyo yok ki. Çamaşırlardan artan su ile de çocuklar burada yıkanmış. Bu çamaşırlıklara yaşı 40'ın üzerinde kim geldiyse, "Annem beni burada yıkadı" diye duyduk. Çamaşırlıklar yıkılmak yerine bizim gibi restore edilip yeniden hayata döndürülmesi lazım. Çünkü buralarda hatıralar yatıyor. Buralar bir kültür hazinesi. Bunlar bizim ecdadımızın bizlere bıraktığı nadide eserler. Burasını restore ederken biraz daha işlevsel olmasını istedik. Giren çıkan eksik olmasın istedik. Hem de Sandıklı'nın bir müzeye ihtiyacı var. Sandıklı'nın doğru düzgün müzesi yok. Belediyemiz de bize destek oldu. Oyuncak müzesine dönüştürdük" dedi.

'ÇOCUKLUĞUMDAKİ OYUNCAKLARI GÖRDÜM'

Müzeyi ziyaret eden Fatime Kunt, Didim'de oturduklarını ve Sandıklı'ya tatile geldiklerini belirterek, "Geleceğimizin çocukları için böyle şeyler önemli diye düşünüyorum. Böyle tarihi eserlerimizi ve eski şeylerimizi görünce mutlu oluyorum. Çocukluğumdaki oyuncakları gördüm, çok duygulandım. Diyecek kelime bulamıyorum" diye konuştu.

Annesiyle müzeyi görmeye geldiklerini anlatan Muhsine Gül Kunt (9) da, "Çok güzel, çok beğendim. İlk defa gördüğüm oyuncaklar var" dedi.

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DHA