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  3. ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLARIN 5'İNE TUTUKLAMA TALEBİ (1)

ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLARIN 5'İNE TUTUKLAMA TALEBİ (1)

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLARIN 5'İNE TUTUKLAMA TALEBİ (1)

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA




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