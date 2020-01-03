ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLARIN 5'İNE TUTUKLAMA TALEBİ (1)

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA