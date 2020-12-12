Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, ilişki teklifini reddeden kıza cehennemi yaşattı

Taciz ve cinsel saldırı skandalların bitmediği CHP'de yeni bir gelişme yaşandı. Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın 2018 yılında inşaat firmasında sekreter olarak işe başlayan H.D.C.'yi ilişki teklifi etti. Ancak iddiaya göre reddedilince H.D.C. ve ailesini tehdit etti. Ayrıca H.D.C.'yi sahte belgelerle borçlandı. Konuya ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren H.D.C. şunları kaydetti:

"Babama 'Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' demiş. Babam, konuşmak için ofisine gitti. Tartışma sırasında orada çalışan emekli polis Ferhat Ş., arkadan babamın üzerine atlamış. Ferhat Ş.'nin üzerine düşmesi sonucu oradaki bir kişi beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine babam tutuklandı. Bu olayın ardından Veysi Uyanık ve Ferhat Ş. belinde tabanca ile kapımıza gelip bana 'Bizimle gelmezsen bir daha baban dışarı çıkamaz. Seni, anne ve ablanı öldürürüz' dediler. Benimle birlikte olmak istediğini ısrarla söyledi. 5-6 kez hat değiştirmek zorunda kaldım. Sahte belgeyle beni borçlandırmışlar. Hakkımda 27 bin liralık icra takibi başlatıldı."

UYANIK: SUÇLAMALAR İFTİRA NİTELİĞİNDEDİR

İddiaları reddeden ve Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Uyanık ,iddiaları reddetti. Uyanık,"Suçlamalar iftira niteliğindedir, kabul etmiyorum. Sözlü ya da fiili olarak taciz etmedim. Sahte bir belge düzenleyip onu borçlandırmadım" dedi.

Kaynak: Sabah