CHP Eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, skandal bir olayla gündeme geldi. Uyanık, iddialara göre ilişki teklifini reddettiği kişiyi ve ailesine tehditler savurdu. İlişkisini reddeden kızı sahte belgelerle borçlandırdı. Bunun akabinde Veysi Uyanık vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

VEYSİ UYANIK KİMDİR?

Veysi Uyanık 1969 yılında Bitlis'in Mutki ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta öğrenimini Tatvan'da tamamladı. 1987 yılında Tatvan Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Ardından Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde öğrenim hayatına devam etmiştir.

Lise yıllarında amatör olarak futbol ve basketbol oynayan Veysi Uyanık, Tatvan Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmıştır.

Bitlis, Mersin ve Ankara'da ticari faaliyetlerde bulunan Veysi Uyanık1999 yılından 2009 yılına kadar Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 5 yıl süreyle Formula 1 Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurul Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bitlis 1. sıra Milletvekili Adayı oldu. CHP Bitlis İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.

Bitlis ve Ankara'da ticaret yaşamını sürdüren Veysi Uyanık, evli ve dört çocuk babasıdır.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1969 doğumlu olan Veysi Uyanık 51 yaşındadır.

Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, ilişki teklifini reddeden kıza cehennemi yaşattı