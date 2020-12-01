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  3. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakaret davasından ifade verdi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakaret davasından ifade verdi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakaret davasından ifade verdi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 2016 yılında Yassıada'ya ilişkin söylediği sözler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca talimat ile ifadesi alınan Canpolat'a adliyeye gelen parti yöneticileri destek verdi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakaret davasından ifade verdi



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