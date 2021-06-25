Partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçtiğini duyuran CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Eski CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Saliha Sera Kadıgil Sütlü siyasi yaşamı ve tüm detaylar...

ESKİ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

29 Kasım 1984 tarihinde, İstanbul'da doğan 37 yaşındaki Saliha Sera Kadıgil Sütlü Cumhuriyet Halk Partisinden 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapmakta idi.

29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Vefa Lisesinden mezun olduktan sonra 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede özel hukuk alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2010 yılında tamamladı, yüksek lisans tezini Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazmıştır. İstanbul Üniversitesinde doktora yapmaya devam etmektedir.

Evli olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ SİYASİ YAŞAMI

2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi olan Kadıgil Sütlü, hayvan haklarıyla ilgili birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş ve 3 dönem parti meclisi üyeliği yapmıştır. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü, 25 Haziran 2021 tarihinde, CHP'den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katılacağını duyurdu.