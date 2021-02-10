15 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı görevinde bulunan ve ismi İzmir'le özdeşleşen, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde koltuğunu Tunç Soyer'e devreden Aziz Kocaoğlu'nun siyasi yaşamı merak konusu haline geldi. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Eski CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevapları haberimizde.

ESKİ CHP İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Aziz Kocaoğlu 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğdu. Belediyeci bir aileden gelen Kocaoğlu'nun babası Erbaa belediye başkanlığı, dedesi ise Tokat il genel meclisi üyeliği yapmıştır. İlk ve orta öğrenimini Erbaa'da lise öğrenimini İstanbul ve Malatya'da tamamladı. 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden (şimdiki adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezun oldu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi’nden İşletme dalında yüksek lisans derecesi aldı.

AZİZ KOCAOĞLU SİYASİ YAŞAMI

Kocaoğlu 1975-1978 yılları arasına bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı; 1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında kendi işini kurdu. Ortak bir girişimle 1986 yılında toprak sanayii dalında çalışmaya başladı.

Sanayiciliğin ardından Seçkin Ticaret adında Beyaz Eşya Bayisi işleten Kocaoğlu, siyasi yaşamına CHP Gençlik Kolları’nda başladı, SODEP kurulduğunda bu partiye üye oldu. 2001-2003 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Kocaoğlu, 28 Mart 2004 seçiminde CHP’den Bornova Belediye Başkanı seçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina'nın 2004 Haziranı'nda ani vefatı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirildi.

Kocaoğlu 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde tekrar CHP tarafından aday gösterildi. Bu seçimlerde CHP adayı olarak % 55 oy alarak 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi. Böylece Ahmet Piriştina'nın ölümü sonrası devraldığı büyükşehir belediye başkanlığı görevini, 2009 yerel seçimi sonrası ilk kez kazanmış oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.

Kocaoğlu'nun belediye başkanlığı zamanında İzmir'de yapımı tamamlanan bazı projeler şunlardır; Güzelyalı'da boşalan otobüs garajı arazisinde yapılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Alsancak’ta Fransızlardan kalan Tarihî Havagazı Fabrikası'nın ana dokusu korunarak dönüştürülen müze ve kültür kompleksi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve bunun içinde yer alan 450 dönümlük araziyi kaplayan hayvanların doğal yaşam ortamlarında izlenebildiği bir hayvanat bahçesi, Evka 3-Ege Üniversitesi ve İzmirspor-Hatay-Göztepe-Poligon-Fahrettin Altay Metroları, Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından yapılan Tam Otomatik Otopark, Uçanyol, 25 arıtma tesisi, 27 çok amaçlı salon, alt geçit ve köprülü kavşaklar, 130 kilometrelik Aliağa-Torbalı İzban raylı sistem hattı, yıllardır hizmete kapalı olan teleferik, İzmir kıyılarına 40 kilometrelik bisiklet yolu ve kıyı düzenlemesi, İzmir körfezine 15 yeni modern gemi alımı, Bornova 231 dönüm alanda yer alan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve içinde bulunan Buz Sporları Salonu, Homeros Vadisi'nin düzenlenmesi, İzmir'in ilk kent ormanı olan İnciraltı Kent Ormanı, İzmir genelinde yapılan 4 otopark, Konak ve Karşıyaka tramvayları, Akıllı duraklar, Akıllı kavşaklar, Buca Sosyal Yaşam Kompleksi ve önemli projem dediği Gaziemir'de belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan fuar kompleksi. 1 Ekim 2018 tarihinde yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.