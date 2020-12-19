Sabah saatlerinde, Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında eski CHPli Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bunun üzerine vatandaşlar, arama motorlarında, Eski CHPli Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kadir Aydar neden görevden alındı? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ESKİ CHPLİ BELEDİYE BAŞKANI KADİR AYDAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

32 yaşındaki Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu.

Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı.

Sonrasında ise öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.

2012 yılında da Çukurova Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı.

Öztaş LTD Şirketinin de sahibi olarak iş hayatını sürdüren Kadir Aydar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Adana ili, Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.

KADİR AYDAR NEDEN TUTUKLANDI?

Adana'da Ceyhan Belediyesi'nden rüşvet aldıkları belirlenen kişilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine aralarında eski CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda ekipler belediye binasında arama yapmaya başladılar. Kaynak: Adana, Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Başkan Kadir Aydar için gözaltı kararı