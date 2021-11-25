Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan gündemi sarsacak açıklama: CHP yönetimi 15 Temmuz darbe girişimini biliyordu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yılmaz, CHP yönetiminin 15 Temmuz darbe girişimini bildiğini öne sürdü.

"KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN BAŞINA YAKIŞMAYAN BİR ADAM"

Taha Hüseyin Karagöz'ün "CHP’nin en üst düzey sıralarında yer aldınız. Ne gördünüz? Neden ayrılma kararı aldınız?" sorusuna yanıt veren Öztürk Yılmaz şunları söyledi:

"Koyun olmayı reddeden bir insanım. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler. Ben 'neden iktidar olamıyoruz' diye sorduğumda cevap alamıyorsun. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı tırıvırı bir makamdır. Üç şeye itiraz ettim, partinin iyice raydan çıkması, giderek iktidar alternatifi olmaktan çıkması, FETÖ ağzıyla konuşması ve örgütün orada hakimiyet kurması... 'FETÖ'cüleri ihraç et, bunları ihraç etmezsen seninle çalışmayacağım' dedim. Başından beri uyardım onu"

"NE HİKMETSE HER ŞEY ORADA DÖNÜYOR"

Sözlerini sürdüren Yılmaz, CHP Genel Merkezi'nde 14.katın bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"CHP'de 14.kat var. Formalite icabı orada genel başkan yardımcıları var. Bir de 14.kat var. 14.kat ne hikmetse her şey orada dönüyor. Mesela darbe girişiminden önce ben bunların darbe girişimi olacaklarını, bildiklerini düşünüyorum. Çünkü Enver Altaylı iddianamesinde ne çıkıyor? Kılıçdaroğlu'nun özel danışmanıyla bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Tutuklanmadı, şuan orada özel danışman. "