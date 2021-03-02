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Eski CHP'li Teoman Sancar'ın özel görüntüleri kaydedildi, şantaj yapıldı

CHP'den istifa eden Milletvekili Teoman Sancar'ın kendisine şantaj yapıldığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine başlatılan operasyon kapsamında söz konusu suça karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Eski CHP'li Teoman Sancar'ın özel görüntüleri kaydedildi, şantaj yapıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyuran Milletvekili Teoman Sancar'ın Denizli'deki bir evde oğlunun arkadaşıyla çekilen uygunsuz görüntülerinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na gittiği ifade edilmiş. Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri izledikten sonra ‘İstifa etsin’ talimatı verildiği iddia edilmişti. 

Öte yandan görüntüleri elde eden kişilerin  Teoman Sancar'a görüntüleri vermek karşılığında 1 milyon dolar istendiği öne sürüldü. Sancar'ın para vermeyi reddettiği için  görüntülerin CHP Genel Merkezine gönderildiği iddia edilmişti. 

Eski CHP'li Teoman Sancar'ın özel görüntüleri kaydedildi, şantaj yapıldı

GÖRÜNTÜLERİ İKİ KİŞİ KAYDETTİ

Sancar’ın, yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşıyla birlikte belirtilen adrese gittiği, burada oğlunun arkadaşıyla olan uygunsuz görüntülerinin iki kişi tarafından kaydedildiği ileri sürüldü.

Eski CHP'li Teoman Sancar'ın özel görüntüleri kaydedildi, şantaj yapıldı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Vekil Sancar'ın  Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şantaj suçuna karıştıkları iddia edilen belediye çalışanı Fatih S. ile ona yardım eden Sevgi K. gözaltına alındı.

Eski CHP'li Teoman Sancar'ın özel görüntüleri kaydedildi, şantaj yapıldı

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİNİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYOR

Ayrıca Sancar'ın gözaltına alınan bu 2 kişiden birini sosyal medya hesaplarından takip ettiği görüldü.

SANCAR: İFTİRA ATIYORLAR

Vekil Teoman Sancar olaylara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, İstanbul - Ataşehir, Bodrum ve Kuşadası'nda imar değişiklikleriyle vurgun yapmak isteyenlere engel olduğum için bana baskı oluşturuldu." dedi.

Eski CHP'li Teoman Sancar'ın özel görüntüleri kaydedildi, şantaj yapıldı

Gerekli yerlere şikayetini yaptığını ifade eden Sancar, her türlü iftiraya cevap verebileceğini kaydetti.

Sancar," Bir linç girişimiyle karşı karşıyayım ve bel altından vurup hedef gösteriyorlar, iftira atıyorlar. Bu ahlaksızca bir şey. Her türlü iftiraya ayrı ayrı cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim”  ifadelerini kullanmıştı.

(İHA) 

Tayfun Altuntaş
Editör
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