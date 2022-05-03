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  3. Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten gündemi sarsacak sözler:" Kılıçdaroğlu vefasızdır, küresel güçleri önceler. Baykal vefalıdır, ülkenin bütünlüğünü önceler"

Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten gündemi sarsacak sözler:" Kılıçdaroğlu vefasızdır, küresel güçleri önceler. Baykal vefalıdır, ülkenin bütünlüğünü önceler"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal'ı kıyaslayarak," Kemal bey vefasızdır, küresel güçleri, Deniz bey vefalıdır, ulusal çıkarlarımızı, demokratik laik Cumhuriyeti, ülkenin bütünlüğünü önceler." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a komplo kuranlarla görüştüğünü belirten Ateş," Üzücü olan Osman Kavala’ya CHP’nin gösterdiği ilginin binde birinin, ömrünü bu partiye vermiş Sayın Baykal’a göstermemesidir" diye konuştu.

Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten gündemi sarsacak sözler:" Kılıçdaroğlu vefasızdır, küresel güçleri önceler. Baykal vefalıdır, ülkenin bütünlüğünü önceler"

Türk siyasetinde dengeleri değiştiren kaset skandalı süresince Deniz Baykal'ın en yakınındaki isim olan söz konusu dönemin  Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, altılı masa, CHP - HDP yakınlığı, siyaset gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten gündemi sarsacak sözler: Kılıçdaroğlu vefasızdır, küresel güçleri önceler. Baykal vefalıdır, ülkenin bütünlüğünü önceler

"BABACAN VE UYSAL’IN AÇIKLAMA VE TAVIRLARI, ALTILI İTTİFAKIN DAHA ŞİMDİDEN YÜRÜMEDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Altılı masanın DEVA Partisi,  CHP,  İYİ PartiSaadet Partisi , Gelecek Partisi ve  Demokrat Parti'den oluşan altılı masanın Türkiye'nin önüne bir siyasi, ekonomik model koyamadığını belirten Yılmaz Ateş şunları söyledi: 

"Söylediği tek şey, güçlendirilmiş parlamenter sistemdir, içini de dolduramamıştır. 1980 yılından beri acımasızca uygulanan Neo-liberal sistem Türkiye’yi bugünkü çıkmaz sokağa getirdi. Türkiye’nin bugün yaşadığı sorunların çözümü, ithal ikameli kalkınma modelini biran önce bırakıp, kendi kaynaklarına dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen ekonomik sisteme geçmesidir. Bu kamucu, halkçı, devrimci 1923-1938 tarihlerinde uygulanan sistemdir; Atatürk modelidir. Küresel güçler, bu modele karşı olduğu için CHP ve içinde yer aldığı ittifak, bu modeli dillendirememektedir. Türkiye’nin kalkınması, refaha kavuşması bu modelle sağlanabilir. İlginç olan sayın Erdoğan bu modele döneceğini açıklarken, Kılıçdaroğlu’nun tek kelime etmemesidir. Sayın Babacan ve Sayın Gültekin Uysal’ın açıklama ve tavırları da altılı ittifakın daha şimdiden yürümediğini göstermektedir. Bekleyen bir başka ciddi sorun da ittifakın terör odaklarını görmezden geldiği gibi masumlaştırmaya çalışmasıdır."

Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten gündemi sarsacak sözler: Kılıçdaroğlu vefasızdır, küresel güçleri önceler. Baykal vefalıdır, ülkenin bütünlüğünü önceler

"ÜZÜCÜ OLAN OSMAN KAVALA’YA CHP’NİN GÖSTERDİĞİ İLGİNİN BİNDE BİRİNİN, ÖMRÜNÜ BU PARTİYE VERMİŞ SAYIN BAYKAL’A GÖSTERMEMESİDİR"

Kılıçdaroğlu'nun “Baykal’a kurulan komployu ortaya çıkarmak namus borcumuzdur, üzerine gideceğiz” sözlerini değerlendiren Yılmaz Ateş, yaşanan süreci anlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem etti. Yılmaz Ateş şöyle konuştu:

"Bırakın üzerine gidip komployu ortaya çıkarmayı, birinci mahkeme 12 yıl sürdü, geçen hafta sonuçlandı. Genel başkanına komplo kurulan CHP müdahil olmadı (MHP milletvekilleri davasında müdahil oldu), bir tek duruşmaya, avukat ve milletvekili göndermedi. Kemal bey komployu kuranları genel merkezde kabul edip ağırladı. Kimler olduğu sorulunca da “maskeli oldukları için tanımıyorum” dedi. Üzücü olan Osman Kavala’ya CHP’nin gösterdiği ilginin binde birinin, ömrünü bu partiye vermiş Sayın Baykal’a göstermemesidir. Verilen hüküm sakattır, karar vericilere ulaşılmasına engel oluşturulmuştur. Küresel güçler istemediği için davadan uzak durulmuştur. Ama gün gelecek bu nemalanmaya devam edenler insan yüzüne bakamayacaklardır."

Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten gündemi sarsacak sözler: Kılıçdaroğlu vefasızdır, küresel güçleri önceler. Baykal vefalıdır, ülkenin bütünlüğünü önceler

KILIÇDAROĞLU VE BAYKAL'I KARŞILAŞTIRDI

Kemal Kılıçdaroğlu ile Baykal’ı kıyaslayan Ateş iki lider hakkında," Kemal bey vefasızdır, küresel güçleri, Deniz bey vefalıdır, ulusal çıkarlarımızı, demokratik laik Cumhuriyeti, ülkenin bütünlüğünü önceler." ifadesini kullandı.

Engin Balım'ın "Sizce CHP tabanının kırmızı çizgisi nedir? Ne zaman Kılıçdaroğlu YCHP’sine dur orada diyecek?" sorusunu yanıtlayan Ateş," Demokratik laik Cumhuriyetin kuruluş değer ve felsefesidir. Birliği ve bütünlüğü korunarak Türkiye’nin barış ve huzur içinde kalkınması ve refah içinde yaşamasıdır. Parti içi demokrasi yaşama geçtiği an, YCHP’nin sonu gelir." diye konuştu. 

Kaynak: Veryansın TV

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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