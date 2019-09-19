Zeynel Abidin Bin Ali kimdir? | Zeynel Abidin Bin Ali öldü mü? | Neden öldü?

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle öldü. Zeynel Abidin Bin Ali 83 yaşındaydı.

3 Eylül 1936 tarihinde dünyaya gelen Zeynel Abidin, 1987-2011 yılları arasında Tunus devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Tunus'lu siyasetçi, uzun zamandır sağlık problemleri yaşıyordu.

Abidin'in Suudi Artabistan'da öldüğü kaydedildi.

ZEYNEL ABİDİN BİN ALİ KİMDİR?

Zeynel Abidin Bin Ali (3 Eylül 1936), Tunuslu siyasetçi. 1987-2011 yılları arasında Tunus devlet başkanlığı yaptı.

Tunus'ta Muhammed Bouazizi adlı gencin kendini ateşe vermesiyle başlayan protesto, tüm ülkeye yayıldı. Bu, daha sonra Arap Baharı denilen hareketin de başlangıcı olacaktı. 2010 Aralık - 2011 Ocak ayları boyunca süren ayaklanmaların yol açtığı politik istikrarsızlık sonucu 14 Ocak 2011 tarihinde görevinden istifa ederek ülkeyi terk etti. Bazı akrabaları tutuklandı.