Eski defterler yeniden açıldı! Sosyal medya Ahmet Necdet Sezer'in rektör atamalarını konuşuyor

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük görevine Prof. Dr. Melih Bulu'yu atadı. Bu atamanın ardından öğrenciler protesto gösterileri düzenleyerek Melih Bulu'nun görevinden istifa etmesini ve yerine Boğaziçi Üniversitesi'de görev yapan, kendilerinin seçeceği bir kişinin rektör olmasını istiyor.

Türkiye'de rektör atamalarının Cumhurbaşkanı tarafından yapılırken geçmişte yapılan atamalar da bu olayların üzerine gündeme geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı atamayı örnek gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kastamonu Üniversitesi'ndeki rektörlük seçimlerinde 15 oyla birinci olan Prof. Dr. Mustafa Safran yerine, 2 oy alan Bahri Gökçebay'ı rektör olarak atamıştı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: