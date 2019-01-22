Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in acı günü
BİLECİK (AA) - Devlet eski Bakanı Bahattin Şeker'in ağabeyi Alaattin Şeker, hayatını kaybetti. Ailesi tarafından alınan ağabey Şeker'in naaşı, Merkez...
BİLECİK (AA) - Devlet eski Bakanı Bahattin Şeker'in ağabeyi Alaattin Şeker, hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından alınan ağabey Şeker'in naaşı, Merkez Kasımpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına müteakip Bozüyük Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Törene, Şentürk'ün yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, belediye başkanları, iş adamları ile Şeker ailesi ve sevenleri katıldı.
Kaynak: AA
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