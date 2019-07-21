Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti.

Eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatınıu kaybetti. Emre'nin cenazesi, yarın ikindi vakti Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Emre, 1965 yılında Hürriyet Partisi'nden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Emre, 1974 ve 1977 yıllarında devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM'nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı. Emre, son olarak Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti.

DHA