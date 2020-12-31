Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Fikri Sağlar ne dedi?

Siyasi söylemleriyle sıklıkla gündeme gelen eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, tesettürlü kadınlar hakkındaki yorumuyla eleştirilerin odak noktası haline geldi. Kamu kurumlarında çalışan türbanlı kadınlar hakkında çirkin ithamlarda bulunan siyasetçinin bu sözleri üzerine Fikri Sağlar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar ne dedi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

ESKİ DEVLET VE KÜLTÜR BAKANI FİKRİ SAĞLAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1953 tarihinde, Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya gelen 67 yaşındaki Fikri Sağlar, Galatasaray Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Önce Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi ardından Cumhuriyet Halk Partisini XVII., XVIII., XIX., XX Dönemlerde İçel Milletvekili olarak temsil etti. SHP'de çok genç yaşta genel sekreterlik yaptı. 49. 50. ve 52. Hükümetlerde Kültür Bakanlığı yaptı ve 50. Hükümet'te revizyon sonucu Kültür Bakanlığından Devlet Bakanlığına getirildi. Susurluk Kazasının ardından kurulan TBMM Susurluk Komisyonunda üyelik yaptı. 18 Nisan 1999 tarihindeki genel seçimlerde CHP %8,71 oy alıp baraj altında kalınca milletvekilliği sona erdi.

2004 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyduysa da seçilemedi.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25. dönemde tekrar Mersin milletvekili olarak meclise girdi.

Tiyatro sanatçısı Serap Sağlar ile evli olup Yankı Sağlar ve tiyatro sanatçısı Gerçek Sağlar'ın babasıdır. Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Birgün gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

ESKİ DEVLET VE KÜLTÜR BAKANI FİKRİ SAĞLAR NE DEDİ?

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Programda 28 Şubat olayları tartışılırken, Sağlar'ın kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerini kullandı.