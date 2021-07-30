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  3. Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş vefat etti!

Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş vefat etti!

Türkiye'de siyasi ve akademi dünyasının mühim isimlerinden Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın erken cumhuriyet dönemi öğretmenlerinden Nermin Solmaz Güneş 95 yaşında hayata veda etti.

Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş vefat etti!

Türkiye'de akademi dünyası ve siyaset denilince akla ilk gelen isimlerden eski Dışişleri Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Turan Güneş'in (1922-1982) eşi, Nermin Güneş, bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. Yaşam mücadelesini devam ettiremeyen Güneş, bugün hayata gözlerini yumdu.

Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş vefat etti!

ZİNCİRLİKUYU'DAKİ AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK

Bir dönem Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Fransızca öğretmenliği yapıp sonrasında yine aynı okuldan emekli olan Nermin Güneş, bugün (30 Temmuz 2021 Cuma) İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Güneş, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu'daki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

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