Eski dosttan düşman oldu! Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu kini geçmek bilmiyor! Bir sağdan vurdu, bir soldan! Neler söyledi neler...

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir video yayınlamış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği için pişman olduğunu ve toplumdan af dilediğini dile getirmişti. Eski dost olan ikilinin arasını açan bu ifadelere bir yenisi daha eklendi. Say, yine sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'nu hedef aldı.

"CHP ADAY FALAN GÖSTERMEMELİ"

Fazıl Say, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesabına etkileşimde bulunarak, "CHP İmamoğlu’nu aday filan asla göstermemeli. Alay mı ediliyor bizlerle? Kılıçdaroğlu, kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul’u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu." ifadelerine yer verdi.