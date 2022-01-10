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  3. Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi duyurdu, harekete geçildi! Hükümet, emekli maaşlarını artırmak için için çalışma yapıyor

Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi duyurdu, harekete geçildi! Hükümet, emekli maaşlarını artırmak için için çalışma yapıyor

Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, hükümetin emekli maaşlarının asgari ücret düzeyinde olması için çalıştığını söyledi.

Eski Ekonomi Başkan Prof. Dr. Işın Çelebi, Habertük TV'de Ebru Baki'nin moderatörlüğünde ekrana gelen Para Gündem programına konuk oldu. 

Emeklilerin maaşlarına yapılan zam konusu açılınca değerlendirmelerde bulunan Eski Ekonomi Başkan Prof. Dr. Işın Çelebi, emekli maaşları hakkında geçtiğimiz hafta konuştuklarını dile getirerek açıklamalarda bulundu.

Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi duyurdu, harekete geçildi! Hükümet, emekli maaşlarını artırmak için için çalışma yapıyor

"HÜKÜMET ÇALIŞIYOR"

Prof. Dr. Işın Çelebi, emekli maaşlarının artırılması için çalışma yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Türkiye'de dedik ki, emeklilerin maaşı 2 bin 500 TL ortalama ama asgari ücret 4 bin lira, açlık sınırı 4 bin 100 TL'ye yakın. Bu ciddi bir problem. Bu problemi anlattık. Toplumda ciddi bir yankı yarattı. Hükümet şuan da bu konu üzerinde aldığım bilgilere göre çalışıyor. Neden asgari ücret düzeyinde emekli maaşı ortalaması olmadığı tartışması var. Bence asgari ücret düzeyine çıkarmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun ciddi bir ek yük getireceği kanaatinde değilim."

Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi duyurdu, harekete geçildi! Hükümet, emekli maaşlarını artırmak için için çalışma yapıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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