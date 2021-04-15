Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den 128 milyar dolar açıklaması: Rezerv değil dış borç

Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker, yabancıların Türkiye'ye getirdiği dolarlarla fiuyatı ucuzlattığını ardından normal fiyata çekerek kendi ülkelerine döndüğünü belirterek 2004 yılından beri bu oyunun oynandığını vurguladı. 128 milyar doların aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervi değil dış borç olduğunun altını çizen Türker, rezervin özkaynak ve yabancı kaynak olarak ikiye ayrılması gerektiğini belirtti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit döneminde Ekonomi Bakanı olarak görev yapan, Demokratik Sol Parti'nin eski Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye’nin yurtdışında rezervi bulunduğu dönemlerde tehdit altında olduğunu, bu altınların Türkiye’ye getirildiğini belirterek, “Tehdit altındaydık, şimdi tehdit yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor” dedi.

CNN Türk ekranlarına konuşan Türker, 2004 yılından itibaren yabancı fonların Türkiye’ye para getirdiğini, ekonominin sıcak para ile çevrildiğini belirterek, yabancıların parasının hep garantide olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE 2004 YILINDAN BERİ FON OYUNLARIYLA SOYULDU"

Kaybolan 128 milyar doların rezerv değil dış borç olduğunu vurgulayan Türker, merkez bankalarında geçmişten bugüne dek rezerv hesaplama tekniklerinde yanlış politikalar izlendiğini, net rezerv olması için ihracat gelirlerinin giderlerden fazla olması gerektiğini belirtti. Buna karşın Türkiye'nin hep cari açık verdiğini kaydeden Türker, "Merkez bankacılığında sabit kur vardı kontrol vardı. Bu oyunlar oynanmazdı. Şimdi 1 milyar dolar para getiriyor, bozuyor 10 liradan dolar bollaşıyor kur düşmeye başlıyor. Bu arada para kazanıyor, sonra düşük kurdan dövize çeviriyor. Ekonomi normal gidiyor. Efektif dolar lazım olmadığı için doların eksilmeye başladığını görmüyoruz, bireylerin döviz mevduatı artıyor diye izah ediliyor.

Karşılığı dolar istenmediği için sıkıntı yok. Sıkıntı yurtdışına çıkacağı zaman oluyor. Yavaş yavaş kur yükseliyor 10 liraya geliyor, 10 lira 50 kuruştan bozuyor ve 1 milyar dolar transfer ediliyor. Biz fark etmiyoruz gelip gittiğini. Türkiye 2004 yılından beri fon oyunları ile soyuldu. Yurtdışına para gitmiş ama 128 milyar dolar değil. Bunun içinde oyunla kazanılan para 10-15 milyar dolardır. Hesabını ben yapamam asıl bunun sorgulanması lazım" şeklinde konuştu.

"128 DOLARIN SAHİPLERİ BİZ DEĞİLİZ"

128 milyar doların asıl rezerv olmadığını ifade eden Türker, “Bugüne kadar rezerv diye açıklanmış o kadar rezervin yok. Rezervin 27.5 milyar dolardır benden teslim aldığın paradır. Örneğin A bankası getirmiş o parayı bozdurmuş, TL almış karşılığında devleti finanse etmiş. karşılığı rezerv diye sayılmış. 128 milyar doların sahibi biz değiliz, sahipleri geri götürdü biz değiliz. Asıl döviz oyunuyla Türkiye önemli kayba uğradı” diye konuştu.

"REZERV İKİYE AYRILIRSA OYUN ORTAYA ÇIKAR"

Yapılan hatanın Türkiye’ye ait olmayan paranın döviz şeklindeyse hesaplarda rezerv şeklinde gösterilmesi olduğunu ifade eden Türker, “Merkez Bankası hesaplamayı değiştirmelidir. Özyaknaklara ve yabancı kaynaklara dayalı rezerv olarak ayırmalıdır. Yabancılar biliyor bunu zaten. İkiye ayrılarak konuşulursa bu oyun ortaya çıkar” diye konuştu.