Eski emir astsubayına FETÖ’den 10 yıl 6 ay hapis cezası

Bir dönem Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığında emir astsubayı olarak görev yapan sanık, İzmir'de yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

2012-2014 yılları arasında Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığında emir astsubayı olarak görev yapan tutuksuz sanık Yahya Zekeriye İncegöl'ün FETÖ üyeliği suçlamasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada karar çıktı.

Sanık İncegöl ve avukatının katıldığı duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddeden İncegöl, "Çalışma hayatım boyunca kendisini Türk Silahlı Kuvvetlerine adamış birisiyim. Vatansever bir hava astsubayı olarak örgütsel yazılım olan ByLock'u kesinlikle kurmadım. Hatta adını 15 Temmuz'dan sonra duydum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenilen E.B. ise "Sanık, Hava Kuvvetlerinde mahrem imamlık yaptığım sürede öğrenci olarak bana verilen kişiydi. Kendisiyle haftada bir gün bir araya geliyorduk. Sanık o dönem istihbarat daire başkanının yanına gidip gelenlerle alakalı saat saat giren çıkanların bilgilerinin tutulduğu tutanağı benim bir üstüm olan örgüt mensubuna iletmek üzere bana getiriyordu" iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, İncegöl'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA