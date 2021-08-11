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Eski eşi Birce Akalay'la aynı dizide rol alacaktı! Sarp Levendoğlu Son Yaz'dan bakın neden vazgeçti!

Fox TV ekranlarına yayınlanan Son Yaz dizisinde eski eşi Birce Akalay ile birlikte rol alacak olan Sap Levendoğlu'nun daha başlamadan projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Eski eşi Birce Akalay'la aynı dizide rol alacaktı! Sarp Levendoğlu Son Yaz'dan bakın neden vazgeçti!

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı Fox TV'de yayınlanan dizisinin sezon finali sonrasında yeni isimlerin kadroya dahil olduğu öğrenilmişti

Diziye ölerek veda eden Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit'in yerine güzel oyuncu Birce Akalay gelirken, aynı zamanda eski eşi Sarp Levendoğlu’nun da projeye katıldığı bilgisi verilmişti. Bu haber üzerine eski çiftin tekrar aynı projede yer alması hayranlarını sevindirmiş ve bir o kadar şaşırtmıştı. 

Eski eşi Birce Akalay'la aynı dizide rol alacaktı! Sarp Levendoğlu Son Yaz'dan bakın neden vazgeçti!

BAŞROL OLMADIĞI İÇİN KABUL ETMEDİ

Ancak Son olarak Savaşçı dizisinde Haydar Yüzbaşı karakteriyle başrolde yer alan Sarp Levendoğlu Birsen Altuntaş'ın haberine göre senaryoyu okuduktan sonra dizide oynamaktan vazgeçti. Senaryoda canlandıracağı karakterin başrol olmadığını gören ve geri planda kalacağını öğrenen Levendoğlu'nun bu durum üzerine projeden vazgeçtiği söylendi.

Eski eşi Birce Akalay'la aynı dizide rol alacaktı! Sarp Levendoğlu Son Yaz'dan bakın neden vazgeçti!

3 YIL ZAMAN ATLAMASI OLACAK

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Son Yaz dizisinde 3 yıllık bir zaman atlaması yaşanacak. Yani Canan’ın ölümünden sonra Savcı Selim Kara ve ailesi biraz da olsa toparlanmış olacak. Selim Kara’nın Birce Akalay’ın hayat vereceği karaktere aşık olacağı da konuşulurken dizinin takipçileri ise hala Canan'ın ölmemiş olma ihtimali olduğunu düşünüyor.

Eski eşi Birce Akalay'la aynı dizide rol alacaktı! Sarp Levendoğlu Son Yaz'dan bakın neden vazgeçti!

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