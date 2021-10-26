Eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yiyen Özcan Deniz'den bomba açıklamalar! Bu ilk saldırısı değilmiş! "Kadınlar para koparmak için boşanıyor"

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında geçen tartışma ve kavga görüntüleri geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Deniz, çocuğunu almaya gittiği cuma günü eski eşi Feyza Aktan'ın kendisine saldırması ve olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla ilgili katıldığı Bu Sabah programında açıklamalarda bulundu.

"OĞLUMUN KAFASI KAPIYA ÇARPTI"

Ünlü oyuncu, "O gün oğlumu alma günümdü. Yasal olarak alma saatim 10:00, çocuğun okul saati ise 08:30. Okula bırakması gereken anne, ben ise okul çıkışı alacaktım. Sabah okul müdürü, Kuzey'in okula bırakılmadığını söyledi. Okul yürüme mesafesinde ve okuldan istemesi halinde servisi de var. Arabayı bahane etme sebebi mal talebi. Ben de okula, oğlumu saat 10:00'da alıp 10.15 gibi çocuğu okula bırakabileceğimi söyledim. Onlar da 'Kapıda çocuğu teslim almak için bekliyoruz' dediler. O yüzden 'beş dakika içinde hazırla bekliyorum' dedim ve saldırıya uğradım. 'Babama gitmek istiyorum' diye ağlayan oğlumun ağzını ablası sertçe kapadı, annesi de kapıyı sert bir şekilde çekince oğlumun kafası kapıya çarptı. Benim bunu görüp 'Oğluma vurma' dediğim kişi ablası. Ve tabii ki bana gelmeye çalışan oğlumu içeri tıkıp bana saldırmaya devam eden annesi. Kendisine dokunulmadığı halde 'Dokunma bana' diye bağıran da o" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"DURDUK YERE ALMAYA ÇALIŞMIYORUM"

Feyza Aktan'ın çocuğunu silah olarak kullandığını belirten ve daha önce de bu tarz saldırılarda bulunduğunu söyleyen Özcan Deniz, "Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum. Oğlumun velayetinin silah olarak kullanılmasını ve oğlumun geleceğinin daha fazla çalınmasını engellemeye çalışıyorum" dedi.

"ONLARA FIRSAT VERMEK İSTEMİYORUM"

Feyza Aktan tarafından şiddete uğradığını söyleyen Özcan Deniz, "Olay anı ile ilgili bilgi verme sebebim o gün benim günüm değilmiş ve ben kapıya dayanmışım sananlar ve okula onun değil de benim götürmem gerekiyormuş diye fikir yürütenler için. Yeterince saçma bir süreç. Yıllardır bu ülkeye vergisini veren, istihdam sağlayan, sanat yapmaya çalışan bir adamı düşünmeden doldurmaya çalışanlar var. Onlara daha fazla fırsat vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"OLAN ÇOCUKLARA OLUYOR"

Nafaka konusuna dair düşündüklerini açıklayan oyuncu, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Olan çocuklara oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. 'Seni bitiririm', 'Çocuğunu bir daha göremezsin'ler havada uçuşuyor. Kadınların bir çoğunu da (benim durumumda olduğu gibi) işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk. Bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil" dedi.