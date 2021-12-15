Eski eşi için "o artık kardeşim" diyen Tuğba Ekinci canlı yayında Ebru Polat'ı fena patlattı! Herkes sus pus oldu!

Flash TV ekranlarında canlı yayınlanan Seyhan Soylu'nun sunduğu Al Sana Haber programında geçtiğimiz gün yine bomba bir olay yaşandı.

"SENİ TAKLİT EDİYOR' DEDİ"

Estetik operasyonlar üzerine konuşan Tuğba Ekinci, hiç estetiği olmadığını belirtip Ebru Polat'a dönerek, “Ebru, yanlış anlama benimle aynı güzelliğe, aynı doğallığa sahip tek kızsın. Boncuk gibisin. Bana hep şöyle diyorlardı. Kulağıma geliyordu. ‘Seni taklit ediyor’ dedi. Var mıydı öyle bir şey? Beni seyrederken ‘Tuğba Ekinci gibi olacağım’ falan diyor muydun? Kulağıma hep öyle geldi benim. Ama ünlü değilken daha, 10 yıl önceden bahsediyorum.” şeklinde soru yönelterek Ebru Polat'ın gerilmesine neden oldu.

Hiç öyle bir düşüncesi olamadığını savunan Ebru Polat ise, Ekinci'ye benzemenin kendisini mutlu edeceğini belirterek yanlış anlaşılmanın önüne geçti. Bu sırada hızını alamayan Tuğba Ekinci bombayı patlatarak stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

"EBRU'YLA FLÖRT ETTİLER"

Ekinci, “Bunu bana eski eşim Fatih Özbilen söyledi. Tabi o benim artık kardeşim. Onlar Ebru’yla flört ettiler. Ben biliyorum.” açıklamasında bulundu. Herkes hayrete düşerken Seyhan Soylu, “Ay inanmıyorum. Ebru Polat’ ı patlattı Tuğba.” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bunun üzerine Ekinci; “Canım, geçmiş gitmiş, ben adamdan ayrılmışım. Üstünden zaman geçmiş.” diyerek Ebru Polat’ ı savundu.

"O ÖĞRETTİ BANA HER ŞEYİ"

Ebru Polat ise “Evet, Tuğba’nın eski eşi benim eski erkek adaşımdı bir dönem. Tuğba’dan ayrılmıştı. Tuğba ile arkadaş değildim. Arkadaş olsaydım öyle bir şey olmazdı zaten. Fatih çok iyi bir çocuktu ama Tuğba’yı da çok severdi. Şunu da söyleyeyim o zaman. Tuğba’nın eski eşi beni bu sektöre soktu. O öğretti bana her şeyi. Normalde oyuncuydum ben. Yoğun çalışma saatlerinden dolayı da oyunculuk yapmak istemiyordum. Fatih de müzisyendi.” diyerek duruma netlik kazandırdı.

"DAHA EBRU YOKTU PİYASADA"

Tuğba Ekinci; “Tabi, daha Ebru yoktu piyasada. Eski eşim bana dedi ki;’ Ebru diye bir kızla beraberim. Sana benziyor çok tatlı. Ayrıca yetenekli ve onda o yeteneği gördüğüm için bana gelmesinden çok mutlu oluyorum.’ dedi. Benim eski eşim müzisyendi. Birçok bestesi vardı. Ebru hakkında da biraz tüyo vermişti sana özeniyor falan diye” diyerek tüm detayları ifşa etti.