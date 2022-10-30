Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!

Eski eşi Reha Muhtar ile çocukların velayeti konusunda bir süredir sorunlar yaşayan oyuncu Deniz Uğur sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yardım istedi.

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Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! 1

Eski kocası Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızları Mina'ya şiddet uygulaması yüzünden mahkemeye başvurarak geçici velayeti alan Deniz Uğur'un Reha Muhtar ile olan krizleri devam ediyor.

Deniz Uğur mahkeme süresinde eşinin kızlarına uyguladığı şiddetin ses kayıtlarını da paylaşmıştı.

Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! 2

Görüntülerin paylaşılması sonrası Reha Muhtar paylaşılanların yaşan ve manipülasyon olduğunu iddia ederek yaşanılanları yalanlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı görüntülenen Muhtar'ın bulunduğu mekandaki garsonların üzerine yürüdüğü ve şiddet uyguladığının paylaşılması sonrası Deniz Uğur'dan "Yürüyemiyor, kimi neden dövsün" dedikleri işte burada... Çocuklarım senelerdir bu davranışlara, bu görüntülere maruz kalıyorlar... El Kahhar" şeklinde bir paylaşım gelmişti.

Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! 3

Oyuncu Deniz Uğur yaşanılan olaylarla ilgili son olarak sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğraflarını paylaşarak "Sn. Cumhurbaşkanım; Ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin.." şeklinde yazarak yardım istedi.

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