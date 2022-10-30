Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!

Görüntülerin paylaşılması sonrası Reha Muhtar paylaşılanların yaşan ve manipülasyon olduğunu iddia ederek yaşanılanları yalanlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı görüntülenen Muhtar'ın bulunduğu mekandaki garsonların üzerine yürüdüğü ve şiddet uyguladığının paylaşılması sonrası Deniz Uğur'dan "Yürüyemiyor, kimi neden dövsün" dedikleri işte burada... Çocuklarım senelerdir bu davranışlara, bu görüntülere maruz kalıyorlar... El Kahhar" şeklinde bir paylaşım gelmişti.