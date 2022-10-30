Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!
Eski eşi Reha Muhtar ile çocukların velayeti konusunda bir süredir sorunlar yaşayan oyuncu Deniz Uğur sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yardım istedi.
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Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!
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