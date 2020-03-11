Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3)
İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
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Kaynak: DHA
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