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  3. Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3)

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3)

İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




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