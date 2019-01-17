Eski eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu
Havsa'da eski eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Emre Ş, hastaneye kaldırıldı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Emre Ş, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kübra Olgun'un (21) evinden silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, av tüfeğiyle vurulan Kübra Olgun'un yaşamını yitirdiği belirledi. Ağır yaralı Emre Ş. (22) ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olgun'un cesedi ise savcılık incelemesi sonrası morga götürüldü.
Emre Ş'nin boşandığı eşi eşi Kübra Olgun'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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