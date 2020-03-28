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Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı (3)

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, eski eşi Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Zeki Kızkapan (49), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı (3)

TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, eski eşi Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Zeki Kızkapan (49), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Zeki Kızkapan, tutuklandı.

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Kaynak: DHA




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