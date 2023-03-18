Eski eşinin yüzüne yakıcı kimyasal madde fırlatan sanığın cezası belli oldu

Bayrampaşa'da eski eşinin yüzüne "Bir anlık öfkeyle ve sinirle sıvı maddeyi fırlattım" diyerek kimyasal madde fırlatan ve darp eden sanık yargılandığı mahkemece cezası belli oldu.

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Eski eşinin yüzüne yakıcı kimyasal madde fırlatan sanığın cezası belli oldu

Bayrampaşa'da eski eşinin yüzüne kimyasal madde fırlatan ve darp eden sanık yargılandığı mahkemece 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrampaşa'da 4 Ocak 2023'de Yasemin Aksoy (32) işe gitmek için evden çıktığı sırada eski eşi Yusuf Çavdar'ın (35) yakıcı kimyasal maddeli saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede işe gitmek için evden çıkan Aksoy'un, eski eşi Çavdar ile evinin sokağında karşılaştığı, Çavdar'ın "seni yaşatmayacağım, süründüreceğim" diye tehditlerde bulunduğu, daha sonra Aksoy'un "Yusuf ne diyorsun, çekil yolumdan, benimle uğraşma" dediği, hızlı adımlarla oradan uzaklaşmaya çalıştığı ancak ne olduğunu anlamadan yüzünde bir soğukluk hissettiği aktarıldı.

Eski eşinin yüzüne yakıcı kimyasal madde fırlatan sanığın cezası belli oldu

"SENİ YAŞATMAYACAĞIM, SÜRÜNDÜRECEĞİM" DİYE TEHDİT ETMİŞTİ

İddianamede ayrıca, Çavdar'ın yüzüne attığı yakıcı kimyasalın ardından Aksoy'un yere düştüğü ve Çavdar'ın yerde olan müştekiyi tekmelemek suretiyle darp ettiği de belirtildi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE VE SİNİRLE SIVI MADDEYİ FIRLATTIM"

Hakkında "boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Yusuf Çavdar ise mahkemedeki savunmasında, "Olay günü çocuklarımı görmek için Yasemin ile konuşmaya gittim. Bir anlık öfkeyle ve sinirle sıvı maddeyi fırlattım. Olay günü izinli olduğum için mecburen olay sabahı müştekiyle konuşmaya gitmiştim. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yusuf Çavdar ile müşteki Yasemin Aksoy'un boşandıktan sonra, sanığın eski eşini takip edip rahatsız etmeye başladığını, olay günü sanığın yolda bulunan binaların arkasına saklanarak Aksoy'u takip ettiğini, daha sonra yanına gelerek "seni yaşatmayacağım" şeklinde tehditlerde bulunduğunu, Aksoy'un oradan uzaklaşmaya çalıştığı sırada sanığın müştekiye doğru kimyasal sıvı madde atarak göğüs ve bacak kısmında 2. derece şekilde yaralanmasına neden olduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada sanığın, "boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan toplamda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Çavdar'ı "boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın almış olduğu ceza miktarını da dikkate alarak tahliye talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KAYNAK: İHA

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