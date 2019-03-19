Eski eşler arasında sular durulmuyor!

Eski manken ve oyuncu Seçkin Piriler, 3 yıl önce boşandığı Kaan Tangöze’ye boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

Protokole göre Kaan Tangöze’nin Ortaköy’deki dairesinin yüzde 50’sini kendisine devretmesi gerektiğini ama bunu yapmadığını iddia eden Seçkin Piriler, mahkemeye başvurdu.

Seçkin Piriler’in avukatı da söz konusu hissenin müvekkiline devredilmesi gerektiğini belirterek, “Tapu kaydının iptali ile evin yüzde 50’sinin müvekkilim adına tescilini istiyoruz” dedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesine göre, Kaan Tangöze imzaladıkları protokol gereği boşanırken Ortaköy’de birlikte oturdukları dairenin yüzde 50’sini Seçkin Piriler’e bırakmıştı.

Aynı protokole göre evin devrinin Seçkin Piriler’e yapılması gerekiyordu. Ancak Kaan Tangöze protokol hükümlerine uymadı.

İPOTEK ARAŞTIRMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, başvuru üzerine başkalarına satılmaması için tedbir koyduğu Ortaköy’deki dairenin üzerinde ipotek olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.