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Eski eşler Son Yaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu dizi için yeniden bir araya gelecek

Eski eşler aynı dizide! Son Yaz’a Birce Akalay’dan sonra Sarp Levendoğlu'nun da katılacağı iddia ediliyor.

Eski eşler Son Yaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu dizi için yeniden bir araya gelecek

O3 Medya imzalı Son Yaz dizisine veda eden isimlerin ardından yeni gelecek oyuncular belli oldu. Diziye Sare karakteriyle Birce Akalay katılırken, son olarak projeye bir bomba isim daha geldi! İddiaya göre Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğdu kadroya dahil oldu.

Eski eşler Son Yaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu dizi için yeniden bir araya gelecek

SENELER SONRA AYNI PROJEDE YER ALACAKLAR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre uzun zamandır Eskişehir’de çekilen Savaşçı dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu’nun Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosuna katıldığı öne sürülüyor. Yakışıklı oyuncunun dizinin mafya kanadında etkili bir karaktere hayat vereceği söyleniyor. 

Eski eşler Son Yaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu dizi için yeniden bir araya gelecek

Öte yandan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 2014 ile 2017 yılları arasında evli kalmıştı. Zaman içinde dost kalmaya karar veren eski karı koca Küçük Ağa ve Deliormanlı filminin ardından uzun bir aradan sonra bir kez daha aynı projede buluşacak. 

Eski eşler Son Yaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu dizi için yeniden bir araya gelecek

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