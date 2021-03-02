Eski Fenerbahçeli Alex De Souza'nın heykeline kaza şoku!
Kadıköy’de bir sürücü kayganlaşan yoldan dolayı aracının hakimiyetini kaybederek Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerindeki Yoğurtçu Parkı’nın önündeki alanda yaptırılan Alex De Souza'nın heykeline çarptı. Sürücü kazada yara almazken heykelin ise alt bölümündeki mermer kısımda küçük çaplı hasar oluştu.
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02 Mart 2021 Salı 08:55
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